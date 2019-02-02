Fenerbahçe'nin Rakibi Zenit UEFA'ya Yeni Listeyi Gönderdi

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Rus temsilcisi Zenit, transfer döneminin kapanmasının ardından UEFA'ya yeni oyuncu listesini gönderdi.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Rus temsilcisi Zenit, transfer döneminin kapanmasının ardından UEFA'ya yeni oyuncu listesini gönderdi.



Fenerbahçe'nin Avurpa Ligi Son 16 Turu'nda karşılaşacağı Rus ekibi Zenit, transfer döneminin kapanmasıyla UEFA'ya yeni listeyi gönderdi. Zenit, UEFA'ya gönderdiği oyuncu listesinde yeni transferlerleri Yaroslav Rakitski, Serdar Azmoun ve Wilmar Barrios'u da ekledi. İşte Rus ekibinin UEFA'ya bildiği liste:



"Mikhail Kerzhakov, Andrei Lunev, Alexander Anyukov, Denis Terentiev, Branislav Ivanovic, Lus Neto, Elmir Nabiullin, Igor Smolnikov, Emanuel Mammana, Yaroslav Rakitskiy, Matas Kranevitter, Claudio Marchisio, Daler Kuzyayev, Oleg Şatov, Alexander Erokhin, Wilmar Barrios, Magomed Ozdoev, Hernani, Serdar Azmoun, Alexander Kokorin, Sebastian Driussi, Robert Mac, Artem Dzyuba ve Anton Zabolotny."



12 Şubat'ta Fenerbahçe Ülker Arena'da turun ilk maçına çıkacak olan Zenit, mücadelenin rövanşını ise 21 Ocak'ta Rusya'nın Petersburg şehrinde oynayacak. - MOSKOVA

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