Fenerbahçe'nin resmi giyim sponsoru Altınyıldız Classics oldu - Son Dakika

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2021-2022 sezonunda resmi giyim sponsoru oldu. Marka, Fenerbahçe'nin Futbol A Takımı, Basketbol (Kadın/Erkek) ve Voleybol (Kadın/Erkek) takımlarının sporcu ve teknik heyetlerine özel koleksiyon hazırlayacak.

Markanın yaptığı yazılı açıklamada, "Her biri kendi içinde kombinlenebilen çok yönlü tasarımlardan hem şık hem de casual tarzda yorumlanan parçalara, takım elbiseden gömlek ve aksesuara kadar üretilen her ürün ile şıklığı, inovatif tasarımlarıyla rahatlığı zirveye taşıyan markamız, takım elbiseden casual tarzdaki ürünlere kadar her grup için ayrı tasarımları, sporcular ve teknik ekiple buluşturacak" denildi.