Fenerbahçe, Aston Villa'dan kadrosuna kattığı golcü futbolcu Mbwana Samatta'ya özel bir video hazırladı.
Sarı lacivertlilerin resmi twitter hesabından "Ailemize hoş geldin Samatta" notuyla paylaştığı ve İstanbul'un tanıtıldığı videonun bir bölümünde duvara yansıtılan "Admin adam forveti açıkla" yazısı dikkat çekti. Videodaki bu detayı gözden kaçırmayan sarı lacivertli taraftarlar, paylaşımla ilgili birçok yorumda bulundu.
Fenerbahçe taraftarı tarafından çok beğenilen videoya "Admin forvet açıkla çok iyi transfer açıklaması. Taraftarın sesi olmuş" şeklinde yorumlar geldi. Birçok taraftar, sarı lacivertlilerin transferi duyurma şeklini "muazzam" olarak değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:13
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki 'Admin adam' detayı taraftarın dikkatinden kaçmadı - Son Dakika Spor