Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki "Admin adam" detayı taraftarın dikkatinden kaçmadı - Son Dakika

Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki "Admin adam" detayı taraftarın dikkatinden kaçmadı

Fenerbahçe, yeni transferi Mbwana Samatta'yı videolu bir paylaşımla duyurdu. Videodaki "Admin adam forveti açıkla" yazısı sarı lacivertli taraftar tarafından beğeni topladı.

Fenerbahçe, Aston Villa'dan kadrosuna kattığı golcü futbolcu Mbwana Samatta'ya özel bir video hazırladı.

"ADMİN FORVETİ AÇIKLA"

Sarı lacivertlilerin resmi twitter hesabından "Ailemize hoş geldin Samatta" notuyla paylaştığı ve İstanbul'un tanıtıldığı videonun bir bölümünde duvara yansıtılan "Admin adam forveti açıkla" yazısı dikkat çekti. Videodaki bu detayı gözden kaçırmayan sarı lacivertli taraftarlar, paylaşımla ilgili birçok yorumda bulundu.

Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki 'Admin adam' detayı taraftarın dikkatinden kaçmadı

"TARAFTARIN SESİ OLMUŞ"

Fenerbahçe taraftarı tarafından çok beğenilen videoya "Admin forvet açıkla çok iyi transfer açıklaması. Taraftarın sesi olmuş" şeklinde yorumlar geldi. Birçok taraftar, sarı lacivertlilerin transferi duyurma şeklini "muazzam" olarak değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki 'Admin adam' detayı taraftarın dikkatinden kaçmadı
Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki 'Admin adam' detayı taraftarın dikkatinden kaçmadı
Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki Admin adam detayı taraftarın dikkatinden kaçmadı

Aston Villa, Fenerbahçe, Taraftar, Samatta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:13

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki 'Admin adam' detayı taraftarın dikkatinden kaçmadı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cübbeli Ahmet'in işaret ettiği silahlanan selefi gruplar hakkında soruşturma başlatıldı Simit tablasıyla bayılma numarası yapan vicdansız, insanları böyle kandırdı Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi G.Saray'ın Avrupa zaferini Türkçe olarak kutlayan Rus model Lopyreva, sosyal medyada gündem oldu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Lazer yaptırmak isterken canından oluyordu! Talihsiz kadının vücudu yandı Ardında onlarca mağdur bırakan dolandırıcı, Milyoner yarışmasına katılmış Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, hayatını kaybetti
Son dakika! Bakan Koca, salgınla ilgili güzel gelişmeyi duyurdu: Vaka artış hızımız kontrol altında Son dakika! Bakan Koca, salgınla ilgili güzel gelişmeyi duyurdu: Vaka artış hızımız kontrol altında         
11:48
Camiye ayakkabıyla giren Büşra, bu kez maskesini çıkarıp tramvayda çiftetelli oynadı Camiye ayakkabıyla giren Büşra, bu kez maskesini çıkarıp tramvayda çiftetelli oynadı         
11:46
Maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi Maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi         
11:18
Son Dakika! 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili gözaltı kararları sonrasında HDP'den ilk açıklama Son Dakika! 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili gözaltı kararları sonrasında HDP'den ilk açıklama         
11:17
Minik Kumsal, bakıcısı mutfağa gittiği sırada balkondan düşmüş Minik Kumsal, bakıcısı mutfağa gittiği sırada balkondan düşmüş         
11:01
Türkiye su ürünleri ihracatından 8 ayda 632 milyon dolar kazandı Türkiye su ürünleri ihracatından 8 ayda 632 milyon dolar kazandı         
10:57
Lerzan Mutlu, dün İstanbul'da meydana gelen depreme canlı yayında yakalandı Lerzan Mutlu, dün İstanbul'da meydana gelen depreme canlı yayında yakalandı         
10:46
Sevgilisi Ece Erken ile görüntülenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu basın mensuplarını tehdit etti! Ece Erken yerinden bile kalkmadı Sevgilisi Ece Erken ile görüntülenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu basın mensuplarını tehdit etti! Ece Erken yerinden bile kalkmadı         
10:20
İki kardeşin depremde yaşadığı korku kamerada İki kardeşin depremde yaşadığı korku kamerada         
09:37
HDP'li belediye başkanı HDP'li belediye başkanı "Hizmet ettirmiyorlar" deyip partisinden istifa etti         
08:54
Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu, anne ve oğulları ölümden döndü Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu, anne ve oğulları ölümden döndü         
08:32
Dünyada yaşayan herkesten büyük! 1204 yaşındaki zeytin ağacı meyve vermeye devam ediyor Dünyada yaşayan herkesten büyük! 1204 yaşındaki zeytin ağacı meyve vermeye devam ediyor         
07:45
Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi         
23:28
Talihsizliğin böylesi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti Talihsizliğin böylesi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti         
21:13
Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı         
20:32
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 12:25:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki "Admin adam" detayı taraftarın dikkatinden kaçmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei