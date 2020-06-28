Fenerbahçe'nin Sarunas Jasikivecius planı! Bütçe...

Litvanya'dan '15min.lt' sitesinde yer alan habere sarı lacivertliler, halen Zalgiris'ten yılda 1 milyon Euro alan ve pandemi nedeniyle bu rakamı yarıya düşürmesi istenen Jasikevicius'a yıllık 1.2 milyon ila 1.5 milyon Euro arasında maaş teklif etti. 3 yıllık mukavele önerilen 44 yaşındaki koça ayrıca, takımın gelecek sezonki bütçesinin 20 milyon Euro olacağını da bildirdi.



GHERARDINI FAKTÖRÜ



Zalgiris ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı bulunan Jasikevicius'u Fenerbahçe'ye yaklaştıran bir başka unsur, Obradovic ile birlikte Avrupa'nın en başarılı organizasyonlarından birini kuran genel menajer Maurizio Gherardini'nin varlığı.



