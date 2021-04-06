Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Obradovic, Euroleague'deki rakibe imza atıyor - Son Dakika

Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Obradovic, Euroleague'deki rakibe imza atıyor

06.04.2021 09:42

Sarı lacivertli kulübün basketbol takımına unutulmaz anılar yaşatan efsane koç Zeljko Obradovic için önemli bir gelişme yaşandı. Rus basınında yer alan habere göre, Obradovic'e CSKA Moskova teklif yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçeliler için Lefter, Alex kadar kıymetli bir isim olan Obradovic'in, Euroleague'de rakip olarak Ataşehir'e gelmesi taraftarları üzecek.

Fenerbahçe Basketbol Takımı ile EuroLeague şampiyonluğu dahil olmak üzere sayısız başarılara imza atan koç Zeljko Obradovic için Rus basınında önemli bir haber gündeme geldi. Aktarılan bilgilere göre CSKA Moskova yönetimi, yüksek ücretler isteyen mevcut antrenör Dimitris Itudis ile yolların ayrılması halinde Obradovic'in kapısını çalacak.

"TEKLİFİ DÜŞÜNECEK"

Öte yandan Rus bir spor yazarı konu ile ilgili yaptığı yorumda, "Dimitris Itudis CSKA yönetiminden çok şey istiyor. Yönetimin bu talepleri karşılayıp karşılamayacağını henüz bilmiyoruz. Eğer uzlaşma sağlanamazsa CSKA, Obradovic'in kapısını çalacak. Itudis gibi bir koçun ayrılığının ardından yerine geçecek isim Obra olmalıdır. Ancak biliyoruz ki Obradovic, CSKA gibi bir kulüp kendisinin kapısını çalması halinde bunu kesinlikle değerlendirecektir" dedi.

Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Obradovic, Euroleague'deki rakibe imza atıyor
Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Obradovic, Euroleague'deki rakibe imza atıyor

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Obradovic, Euroleague'deki rakibe imza atıyor - Son Dakika Spor


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