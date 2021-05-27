Fenerbahçe'nin Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarları heyecanlandırdı

Emniyet bu görüntünün ardından harekete geçti! Her yerde onu arıyorlar

Kanarya'da Xherdan Shaqiri heyecanı yaşıyor. Fenerbahçe'nin Shaqiri'yi gündemine alması, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Binlerce Sarı-Lacivertli taraftar, Liverpool'da top koşturan tecrübeli kanat oyuncusunun alınması için paylaşım yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar Shaqiri için konuşulan paraların, onun kalitesinde bir oyuncu için makul olduğunu düşünüyor.

"GHEZZAL'DAN İYİ OLUR"

Oyun stili Beşiktaş'ta kiralık oynayan Ghezzal'a benzetilen Shaqiri, Cezayirli futbolcunun şampiyonlukta yarattığı etkinin aynısını Shaqiri'nin de sağlayabileceğini düşünüyor. Sağ kanatta oynayan solak Shaqiri, İsviçre Milli Takımı'nın yıldızı ve Bayern Münih'te de top koşturdu.

İşte Shaqiri hakkında öne çıkan yorumlar: