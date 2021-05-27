Fenerbahçe'nin Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarları heyecanlandırdı - Son Dakika

Fenerbahçe'nin Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarları heyecanlandırdı

27.05.2021 13:04

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin, Shaqiri ile temasa geçtiği haberleri taraftarlarda heyecan yarattı. Liverpool'un İsviçreli kanat futbolcusu, gündeme gelen bu haber üzerine kısa süre içinde Twitter'da trendlere girdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, transferde riskli hamleler yerine Shaqiri gibi bilindik isimlere yönelimin olmasına destek oldu. Shaqiri'nin Fenerbahçe'ye transfer olması için binlerce mesaj atıldı.

Kanarya'da Xherdan Shaqiri heyecanı yaşıyor. Fenerbahçe'nin Shaqiri'yi gündemine alması, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Binlerce Sarı-Lacivertli taraftar, Liverpool'da top koşturan tecrübeli kanat oyuncusunun alınması için paylaşım yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar Shaqiri için konuşulan paraların, onun kalitesinde bir oyuncu için makul olduğunu düşünüyor.

"GHEZZAL'DAN İYİ OLUR"

Oyun stili Beşiktaş'ta kiralık oynayan Ghezzal'a benzetilen Shaqiri, Cezayirli futbolcunun şampiyonlukta yarattığı etkinin aynısını Shaqiri'nin de sağlayabileceğini düşünüyor. Sağ kanatta oynayan solak Shaqiri, İsviçre Milli Takımı'nın yıldızı ve Bayern Münih'te de top koşturdu.

İşte Shaqiri hakkında öne çıkan yorumlar:

Sarı-Lacivertliler'in Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarlarda heyecan yarattı
Sarı-Lacivertliler'in Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarlarda heyecan yarattı
Sarı-Lacivertliler'in Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarlarda heyecan yarattı
Sarı-Lacivertliler'in Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarlarda heyecan yarattı
Fenerbahçe'nin Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarları heyecanlandırdı

Xherdan Shaqiri, Fenerbahçe, Liverpool, oyunlar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarları heyecanlandırdı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
  • Aydınfb : Arkadaşlar son birkaç yıldır adam maç oynamamış,kilo sorunu var fiziksel olarak kas yapmış belini dönderemiyor budan Fenerbahçe'ye hayır gelmez,Fenerbahçe rehabilitasyon yeri değil,futbolcu kahrı çekilecek yer hiç değil. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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