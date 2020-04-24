FENERBAHÇE'NİN ŞİLİLİ FUTBOLCUSU ISLA VE AİLESİ BUGÜN YURTTAKİ KARANTİNADAN ÇIKIYOR - Son Dakika

Mustafa AKIN, İstanbul DHA

Fenerbahçe 'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla , eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla birlikte bir süredir karantinadaydı.

Geçen hafta Şili'den dönen ve Güngören 'deki KYK yurdunda karantinaya alınan eşi Gala Caldirola ve çocuğunu yalnız bırakmamak için 4 gün önce yanlarına giden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mauricio Isla da bu süreci onlarla geçirdi. Bugün sağlık kontrolleri yapıldıktan ve gerekli belgeler imzalandıktan sonra karantinadan çıkıp yeni bir 14 günlük süreci evlerinde geçirecek olan Isla ve ailesi karantinada oldukları süre içinde spor yapmayı ihmal etmedi.

Yurtta son saatlerini geçiren Mauricio Isla ve eşi Gala Caldirola sık sık pencereye çıkarak hava aldı. Isla bir ara çocuğunu da kucağına alıp camdan bakarken, dışarıdakilere de el salladı.

Görüntü dökümü

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-Isla'nın camın kenarında oturması

-Isla'nın çocuğu ile birlikte camdan el sallaması

-Caldirola'nın yurttaki odasından camdan bakması

-Isla ve ailesinin sosyal medya paylaşımları

-odada spor yapmaları

-Isla ve ailesinin yurttan çıkışlarının ise takibi yapılıyor