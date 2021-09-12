Fenerbahçe'nin Sivasspor karşılaşmasında Attila Szalai'nin yedek kalması tartışma yarattı

55'lik Yıldız ev halini paylaştı! Takipçileri böyle bir şey görmeyi beklemiyordu

Dünya onu öldü biliyordu, videoda ortaya çıktı! Hem de kanlı 11 Eylül'ün yıl dönümünde

Fenerbahçe'nin Sivasspor karşılaşmasındaki ilk 11'inde Szalai'nin yer almaması tartışma konusu oldu. Taraftarlar, bir süre şaşkınlık yaşadı. Ancak bu tercihin taktiksel değil, yorgunluktan kaynaklı olduğu belirtildi.

MACARİSTAN'DA DÜZENLİ OYNADI

Szalai, Milli Takımı'nda 9 günde 3 maç oynadığı için yedek bırakıldı. Pereira da bu konuyla ilgili, "Attila Szalai 9 günde 3 maç oynadı. Hepsinde 90 dakika oynadı. Yorgunluk var. Sakatlık olmaması açısından oyuncuları korumamız gerekiyor. Valencia da keza öyle. Bizim bu oyuncuları yorgunluk ve sakatlıktan korumamız gerekiyor" bilgilendirmesi yapıldı.