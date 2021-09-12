Fenerbahçe'nin Sivasspor karşılaşmasındaki ilk 11'inde Szalai'nin yer almaması tartışma konusu oldu. Taraftarlar, bir süre şaşkınlık yaşadı. Ancak bu tercihin taktiksel değil, yorgunluktan kaynaklı olduğu belirtildi.
Szalai, Milli Takımı'nda 9 günde 3 maç oynadığı için yedek bırakıldı. Pereira da bu konuyla ilgili, "Attila Szalai 9 günde 3 maç oynadı. Hepsinde 90 dakika oynadı. Yorgunluk var. Sakatlık olmaması açısından oyuncuları korumamız gerekiyor. Valencia da keza öyle. Bizim bu oyuncuları yorgunluk ve sakatlıktan korumamız gerekiyor" bilgilendirmesi yapıldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Sivasspor karşılaşmasında Attila Szalai'nin yedek kalması tartışma yarattı - Son Dakika Spor