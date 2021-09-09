Fenerbahçe'nin son transferi Crespo, Avrupa maçlarında top koşturamayacak

Fenerbahçe'nin son transferi Miguel Crespo, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Crespo, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında oynayabilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması 9 Aralık'ta bitiyor. Play-off aşaması ise 17 Şubat'ta başlıyor. F. Bahçe tur atlar ise Crespo, en erken 17 Şubat tarihinde forma giyebilecek.
Crespo, Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listeden sonra resmi imzayı attı. O da Burak Kapacak gibi lisansı bekleyecek ama bu daha uzun sürecek.
27 numarayı seçen Crespo'nun Fenerbahçe'ye maliyeti ise 1 milyon euro. Estoril kulübüne 500 bin euro bonservis, futbolcuya da 500 bin euro ücret ödenecek.
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