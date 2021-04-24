Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarın konuğu Kasımpaşa

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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