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Fenerbahçe'nin tarihi, 'Vakt-i Fener' tablosunda buluştu - Son Dakika

Fenerbahçe'nin tarihi, 'Vakt-i Fener' tablosunda buluştu

07.07.2021 14:59

- Fenerbahçe'nin tarihi, 'Vakt-i Fener' tablosunda buluştu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hayata geçirdiği "Vakt-i Fener" kültür ve sanat projesi, sarı-lacivertli kulübün tarihini, sanat eserine dönüştürdü.

- Fenerbahçe'nin tarihi, 'Vakt-i Fener' tablosunda buluştu

İSTANBUL - Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hayata geçirdiği "Vakt-i Fener" kültür ve sanat projesi, sarı-lacivertli kulübün tarihini, sanat eserine dönüştürdü. 1907 yılından günümüze gelen tarihi, kronolojik sırayla anlatan görsel biyografi, sanatçı Burak Karavit tarafından bir yılda tamamlandı.

Fenerbahçe tarihinin dönüm noktalarını tek bir eserde birleştiren "Vakt-i Fener"in kronolojik hikayesi, sanatçı Burak Karavit tarafından saat mekanizması yönünde işleyen bir sistem ile tek bir kanvas üzerinde oluşturuldu. Bu sisteme göre saat 12.00 pozisyonunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün doğuşu ile başlayıp tarihe geçen hikayelerle devam eden eser, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile yine aynı noktada birleşiyor.

6 bin 600 adet görselle Fenerbahçe logosu oluşturuldu

Konsept üzerine çalışan mix media/kolaj sanatçısı Burak Karavit, yapımı bir yıl süren eser için Fenerbahçe Spor Kulübü arşivinden almış olduğu bir milyon 676 bin fotoğraf ve 400 bine yakın yardımcı görsel arasından seçtiği 880 adet fotoğraf ile eserin iki boyutlu kısmını oluşturdu. Sanatçının eserin kalbi diye adlandırdığı orta bölümü ise 3D Lenticular tekniği ile tasarlandı. Eserin ortasında yer alan bu üç boyutlu alan soldan sağa işleyen (Akan Görüntülü/ Flip Animation) bir kinetiğe sahip. Bu tasarıma göre 6600 adet görselle kolaj tekniği ile oluşturulan Fenerbahçe logosu 5 aşamalı geçiş yaparak Atatürk portresine dönüşüyor.

"Böyle bir eseri taraftarlarımızla buluşturmak bize gurur veriyor"

Bir ilki gerçekleştirdikleri için Fenerbahçeliler adına gururlu olduğunu ifade eden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, eserle ilgili şunları söyledi:

"Vakt-i Fener, 1907'de Kadıköy'e dikilen fidanın, dallarını dünyaya açan asırlık bir çınar oluşunu görsel bir hikaye ile anlatıyor. Mutluluklarımız, şampiyonluklarımız, sayılarımız, gollerimiz, hüzünlerimiz, heyecanlarımız, kayıplarımız, ilklerimiz, aşklarımız ile hayat içerisinde Fenerbahçe ile oluşturduğumuz anılardır. Bizim görevimiz ise bu anlamlı tarihi gençlerimiz ile paylaşmak. O nedenle bu projenin bitmiş halini görmek bu yoldaki inancımızı ve mutluluğumuzu artırdı. Milyonların içinde var olan 'Vakt-i Fener'ini anlatan böyle bir eseri taraftarımızla buluşturmak bize gurur veriyor."

Kuşdili yangını ve Gazi Mustafa Kemal'in bağışı

Eserdeki önemli detaylara ilişkin sanatçı Burak Karavit, "Fenerbahçe'nin tarihindeki yüzlerce özel hikayenin arasında bana göre Kuşdili yangını en üzücü olanı. 25 senelik mazisi olan bir spor kulübünün o zamana kadar kazandığı tüm kupaların, şiltlerin, resmi kağıt, yazışmaların ve fotoğrafların bu üzücü olayda yanıp, kül olması beni çok derinden etkiledi. Elimde Kuşdili Lokali'nin yangın sonrasında çekilmiş ve binanın sadece ufak bir kısmını gösteren siyah-beyaz bir fotoğrafı vardı. Mevcut olan fotoğrafı restore edip renklendirdikten sonra fotoğraftaki orijinal panel dokularını kullanarak binanın resimde olmayan kısmını, yapay zeka, doku transferi ve airbrush tekniği kullanarak yeniden inşa ettim. Fenerbahçe Kulübü'nün yaşadığı bu talihsiz yangın olayında tüm Türkiye'nin el birliğiyle yapmış olduğu para yardımları da gözümden kaçmayan diğer bir ayrıntıydı. Fakat en önemlisi ise Gazi Mustafa Kemal'in yangın sonrasında 500 TL gibi yüksek bir rakamı Fenerbahçe Kulübü'ne bağışlıyor olmasıydı. Binanın tam önüne yerleştirdiğim ve elinde 7 Haziran 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ni tutan gazete dağıtan çocuk, bu olaya en önemli göndermedir" dedi.

Projenin fikir liderlerinden USA Fenerbahçe Derneği Başkanı Fatih Akarsu ise projeyle ilgili, "Hayata geçirdiğimiz bu proje ile 114 yıllık tarihi unutulmaz bir sanat eserine dönüştürdük. Bu anlamlı proje ile aslında çok önemli bir tarihe de ışık tutuyoruz. Projemizin tüm derneklerimiz için de ufuk açıcı bir örnek olacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin tarihi, 'Vakt-i Fener' tablosunda buluştu
Fenerbahçe'nin tarihi, 'Vakt-i Fener' tablosunda buluştu
Fenerbahçe'nin tarihi, 'Vakt-i Fener' tablosunda buluştu
Fenerbahçe'nin tarihi, 'Vakt-i Fener' tablosunda buluştu
Fenerbahçe'nin tarihi, 'Vakt-i Fener' tablosunda buluştu

Fenerbahçe Spor Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin tarihi, 'Vakt-i Fener' tablosunda buluştu - Son Dakika Spor


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