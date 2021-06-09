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Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'un hamlesi taraftarı heyecanlandırdı - Son Dakika

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'un hamlesi taraftarı heyecanlandırdı

09.06.2021 15:51
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'un hamlesi taraftarı heyecanlandırdı, System.String[]

Yeni teknik direktör arayışları devam eden Fenerbahçe'de konuşulan isimler arasında en iddialı konumda olan Paulo Fonseca ile ilgili sarı-lacivertlileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Portekizli hocanın yardımcılığını yapan Nuno Campos, İstanbul'daki bir Atçılık firmasını sosyal medya hesabından takibe aldı. Bu gelişmenin ardından yeni hocanın Fonseca olacağı iddiaları da kuvvetlendi.

Fenerbahçe yeni hoca arayışında sona yaklaştı. Sarı-lacivertlilerin listesindeki en ciddi aday Paulo Fonseca'nın yardımcısından sürpriz bir hamle geldi.

SOSYAL MEDYADA BEKLENMEDİK TAKİP

Nuno Campos, İstanbul'daki bir Atçılık firmasını sosyal medya üzerinden takip etmeye başladı. Ailesiyle birlikte binicilik sporuna ilgisi olan Campos'un bu hamlesi Fonseca ile sarı lacivertlilerin görüşmelerinin olumlu ilerlediği sinyalini verdi. Paulo Fonseca kariyerinde Porto, Braga, Shakhtar Donetsk ve Roma başta olmak üzere birçok takımı çalıştırdı. Fonseca ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'un hamlesi taraftarı heyecanlandırdı

Sosyal Medya, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'un hamlesi taraftarı heyecanlandırdı - Son Dakika Spor


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