Süper Lig'de 3'te 3 yapan Fenerbahçe, Sivasspor karşısında 4'te 4 peşinde. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın maç öncesi taraftarlarla olan etkileşimi renkli anlara sahne oldu.
Yedek kulübesinin arkasındaki taraftarların yanına giden Vitor Pereira fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Her taraftarla tek tek fotoğraf çektiren Portekizli hocanın o anları sosyal medyada da büyük ilgi çekti.
Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.
Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira taraftarlar ile fotoğraf çektirdi, ortalık yıkıldı - Son Dakika Spor