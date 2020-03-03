Fenerbahçe'nin Trabzonspor kadrosunda sürpriz! 3 isim kadroda yok... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Trabzonspor kadrosunda sürpriz! 3 isim kadroda yok... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin Trabzonspor kadrosunda sürpriz! 3 isim kadroda yok...

6 saat önce

Fenerbahçe'de Ersun Yanal yönetiminde çıkılacak son maç olan Trabzonspor karşılaşmasında sürpriz tercihler yapıldı.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor kadrosunda sürpriz! 3 isim kadroda yok..., System.String[]

Fenerbahçe'de Ersun Yanal yönetiminde çıkılacak son maç olan Trabzonspor karşılaşmasında sürpriz tercihler yapıldı.


Sarı lacivertli ekipte Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı. Kadrodan çıkartılan 3 ismin sakatlıkları nedeniyle olmadığı belirtildi.


Öte yandan Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında sol bek pozisyonunda Deniz Türüç oynayacak.

Trabzonspor, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:09 
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