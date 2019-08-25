Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin transfer etmek için davet ettiği Fransız stoper Adil Rami, İstanbul'a geldi.
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe'nin transfer etmek için davet ettiği Fransız stoper Adil Rami, İstanbul'a geldi.

30 dakika önce

Fenerbahçe'nin transfer etmek için davet ettiği Fransız stoper Adil Rami, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin transfer etmek için davet ettiği Fransız stoper Adil Rami, İstanbul'a geldi., System.String[]

Fenerbahçe'nin transfer etmek için davet ettiği Fransız stoper Adil Rami, İstanbul'a geldi. - İSTANBUL

Fenerbahçe, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi
Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas'tan Luiz Gustavo açıklaması! Adil Rami, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi! Trabzonspor, Daniel Sturridge ile sözleşme imzaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 17:07:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin transfer etmek için davet ettiği Fransız stoper Adil Rami, İstanbul'a geldi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]