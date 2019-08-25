Fenerbahçe'nin transfer etmek için davet ettiği Fransız stoper Adil Rami, İstanbul'a geldi.
30 dakika önce
Fenerbahçe'nin transfer etmek için davet ettiği Fransız stoper Adil Rami, İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:36 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'nin transfer etmek için davet ettiği Fransız stoper Adil Rami, İstanbul'a geldi. - İSTANBUL
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