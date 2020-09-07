Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Choupo-Moting sözleşme imzalıyor!

Spor Arena Dış Haber | Fransa'dan L'Equipe gazetesi, Fenerbahçe'nin PSG forması giyen Eric Maxim Choupo-Moting ile ilgilendiğini ve transferde önemli adımlar atıldığını belirtmişti.

Spor Arena Dış Haber | Fransa'dan L'Equipe gazetesi, Fenerbahçe'nin PSG forması giyen Eric Maxim Choupo-Moting ile ilgilendiğini ve transferde önemli adımlar atıldığını belirtmişti. Ancak Fransa'da PSG'ye yakın kaynakların son haberi Fenerbahçe taraftarlarını üzdü. Fransız ekibinin 31 yaşındaki forvet ile sözleşme uzatma kararı aldığı kaydedildi. PSG ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu forvet, şu anda boşta bulunuyor. PSG, kadro rotasyonunda yer alması adına Moting ile görüşmelere başlarken oyuncuyla 1 yıl daha sözleşme imzalanması bekleniyor.

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