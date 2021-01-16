Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul'a geldi. Szalai, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika › Spor › Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor

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