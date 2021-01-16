Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
16.01.2021 23:41
Fenerbahçe Kulübü, prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki Macar stoper Attila Szalai'nin İstanbul'a geldiğini duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki Macar stoper Attila Szalai'nin İstanbul'a geldiğini duyurdu.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul'a geldi. Szalai, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi" ifadelerine yer verildi.
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