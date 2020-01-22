Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez için Hollanda'dan açıklama geldi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez için Hollanda'dan açıklama geldi! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez için Hollanda'dan açıklama geldi!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez transferi için TFF'den gelecek harcama limiti kararını bekliyor.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez için Hollanda'dan açıklama geldi!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez transferi için TFF'den gelecek harcama limiti kararını bekliyor. Ancak İsviçreli sol bek ile ilgilenen sadece Fenerbahçe değil. Hollanda ekibi PSV de Rodriguez'dne gelecek cevabı bekliyor.


Ricardo Rodriguez'in Wolfsburg'dan eski teknik direktörü Andries Jonker ise hem Fenerbahçe hem de PSV'nin istediği futbolcu için açıklamalarda bulundu.


Hollanda basınına konuşan Jonker, "Rodriguez ile eskiden çalıştım. Eğer PSV'ye giderse takımın en iyi oyuncusu olur. Onun hakkında sadece iyi şeyler söyleyebilirim." dedi.


Wesley Sneijder'in PSV ağlarını havalandırdığı golü hatırlıyoruz...



Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Hollanda, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:58 
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