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Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Oliver Giroud, Chelsea'de kaldı - Son Dakika

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Oliver Giroud, Chelsea'de kaldı

04.06.2021 22:38

Adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan yıldız golcü Oliver Giroud, Premier Lig ekibi Chelsea ile sözleşmesini bir yıl uzattı. 34 yaşındaki futbolcu, Maviler'in formasını giydiği 3,5 sezonda 32 gol atma başarısı gösterdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmedeki opsiyonun kullanılarak 34 yaşındaki Olivier Giroud'un bir yıl daha takımda tutulduğu belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ATTIĞI GOL 3. OLMUŞTU

Olivier Giroud, 3,5 sezondur forma giydiği Chelsea'de 32 gol kaydetti. Fransız forvetin UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid deplasmanında attığı röveşata golü, organizasyonda 2020-2021 sezonunun en iyi 3. golü seçilmişti.

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Oliver Giroud, Chelsea'de kaldı

Fenerbahçe, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Oliver Giroud, Chelsea'de kaldı - Son Dakika Spor


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