Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Marcel Tisserand, İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'nda Fenerbahçe Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile yarın yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 23:55 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başladığı Marcel Tisserand, İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor