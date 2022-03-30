Fenerbahçe'nin tribün liderleri cinayetinde karar - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin tribün liderleri cinayetinde karar

30.03.2022 11:46
Fenerbahçe'nin tribün liderleri cinayetinde karar

FENERBAHÇE'nin tribün liderlerinden "Dadaş Mehmet" lakaplı Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada karar açıklandı.

FENERBAHÇE'nin tribün liderlerinden "Dadaş Mehmet" lakaplı Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Samet Diler'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verirken 11 sanık beraat etti.

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Samet Diler ve başka bir suçtan cezaevinde olan İbrahim Gümüştekin SEGBİS sistemi ile katıldı.

"ÖMRÜMÜZ FENERBAHÇE TRİBÜNÜNDE GEÇTİ"

Duruşmada söz alan Mehmet Altunkaynak'ın ağabeyi Hakan Altunkaynak "Biz mafyatik insanlar değiliz. Ömrümüz Fenerbahçe tribününde geçti. Burada kimseyi tanımam bir tek Dede İsmail'i tanırım. Bu olay 2010 yılında Bodrum'da yaşanan bir olayın husumeti sonucudur. Adam gelip 20 kurşun sıkıyor nasıl tasarlama olmaz. Allah rızası için adalet istiyoruz" dedi. Duruşmada fenalaşan Altunkaynak dışarı çıktı.Şikayetçi avukatı Serkan Sarıyaprak, "Mehmet Altunkaynak'ın Bodrum'da İsmail Dalkıran'ın kafasında şişe kırdığını herkes bilir. Bu anlık gelişen bir olay değil tasarlanarak planlanarak işlenmiş bir cinayettir" diye konuştu.Son sözü sorulan sanık İbrahim Gümüştekin ise "Benim bu dosyada ne işim var anlamadım. 9 ay bedava ceza yattım. Altunkaynak benim kardeşimdi. Benim konuyla uzaktan yakından alakam yok. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"GÜNAH KEÇİSİ OLARAK BEN KALDIM"Tutuklu sanık Samet Diler de, "Günah keçisi olarak ben kaldım dosyada. Kesinlikle bir husumetim yoktu. Husumetli olduğu kişiler dışarda. Ben maktulü tanımam etmem. Hayatımda görmediğim bir adamın cezasını 2 yıldır çekiyorum. Suçsuzum" dedi.Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ümit Saral hakkında tüm suçlardan delil yetersizliğinden beraat kararı verirken sanık Samet Diler'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca Samet Diler'e "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezası verildi. Diğer 11 sanık ise beraat etti.Genç Fenerbahçeliler tribün lideri "Dadaş Mehmet" lakaplı Mehmet Altunkaynak 23 Aralık 2017 günü Güngören'de maç izlediği kahvehaneden çıkmasının ardından öldürülmüştü.


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Fenerbahçe'nin tribün liderleri cinayetinde karar: Müebbet hapis cezası Fenerbahçe'nin tribün liderleri cinayetinde karar: Müebbet hapis cezası

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe'nin tribün liderleri cinayetinde karar - Son Dakika


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