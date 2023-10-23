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Fenerbahçe'de İrfan Can, Dzeko ve Szymanski 17 Süper Lig takımını geride bıraktı - Son Dakika

Fenerbahçe'de İrfan Can, Dzeko ve Szymanski 17 Süper Lig takımını geride bıraktı

Son Güncelleme: 23.10.2023 16:38

Fenerbahçe'de Szymanski, Dzeko ve İrfan Can Kahveci verdiği skor katkısıyla Süper Lig'de 17 takımı geride bıraktı. Sarı-lacivertliler sadece Galatasaray ve Adana Demirspor'u geçemedi.

Süper Lig'de 9'da 9 yaparak tarihin en iyi başlangıç serisini yakalayan Fenerbahçe'de Dzeko, Szymanski ve İrfan Can Kahveci verdiği gol katkısıyla 17 Süper Lig ekibini geride bıraktı.

SADECE GALATASARAY VE ADANA DEMİR'İ GEÇEMEDİLER

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Dzeko ve Szymanski toplam 17 gol attı. Sarı-lacivertlilerin üçlüsü, Süper Lig'de sadece 18 gol atan Galatasaray ve 19 gol atan Adana Demirspor'u geride bırakamadı.

ÜÇLÜNÜN GOL KATKISI

İrfan Can Kahveci bu sezon ligde 4, Sebastian Szymanski 6 ve Edin Dzeko ise 7 gol atma başarısı gösterdi. Üçlü toplamda 17 gollük katkı sağlayarak, Süper Lig'de 17 takımı geride bıraktı.

İşte Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Szymanski üçlüsünün geride bıraktığı takımlar:

  • 16 Gol - Hatayspor
  • 15 Gol - Trabzonspor
  • 14 Gol _ Kasımpaşa
  • 13 Gol - Beşiktaş
  • 13 Gol - Ankaragücü
  • 10 Gol - Sivasspor
  • 10 Gol - Rizespor
  • 10 Gol - Kayserispor
  • 10 Gol - Pendikspor
  • 9 Gol - Antalyaspor
  • 9 Gol - Konyaspor
  • 8 Gol - Alanyaspor
  • 7 Gol - Karagümrük
  • 7 Gol - Gaziantep
  • 5 Gol - Başakşehir
  • 5 Gol - İstanbulspor
  • 5 Gol - Samsunspor

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Son Dakika Futbol Fenerbahçe'de İrfan Can, Dzeko ve Szymanski 17 Süper Lig takımını geride bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İrfan Can, Dzeko ve Szymanski 17 Süper Lig takımını geride bıraktı - Son Dakika
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