Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Altay Bayındır - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Altay Bayındır - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Altay Bayındır

6 saat önce

Toplam 23 futbolcunun şans bulduğu sarı-lacivertli ekipte, genç kaleci Altay Bayındır 17 maçın tamamında forma giymeyi başardı.

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Altay Bayındır, System.String[]

Toplam 23 futbolcunun şans bulduğu sarı-lacivertli ekipte, genç kaleci Altay Bayındır 17 maçın tamamında forma giymeyi başardı.


Altay'ı, 1527 dakika ile Ozan Tufan, 1363 dakika ile Vedat Muric ve 1260 dakikayla Luiz Gustavo takip etti.


İlk yarıda 34 gol


Süper Lig'in ilk yarısında rakip fileleri 34 kez havalandıran Fenerbahçe, bu alanda Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor'un ardından en çok gol atan ekip oldu.


Sarı-lacivertli takımda, sezon başında transferi uzun süre konuşulan Kosovalı santrfor Vedat Muric, kaydettiği 10 golle en golcü isim olarak dikkati çekti.


Fenerbahçe'de Vedat Muric'i attığı 3 golle Garry Rodrigues takip ederken, 9 oyuncu 2'şer gol buldu.


Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Zanka, Nabil Dirar, Max Kruse, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz, Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu takımı adına 2'şer gol kaydederken, Emre Belözoğlu, Jailson ve Victor Moses 1'er golle katkıda bulundu.


Fenerbahçe'de en hırçın Gustavo


Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısında en hırçın futbolcusu Luiz Gustavo oldu.


Transfer döneminin son anlarında Fransa'nın Olympique Marsilya takımından kadroya katılan Brezilyalı futbolcu, sezonun ilk yarısında 3 sarı, 1 kırmızı kart gördü.


Fenerbahçe'de Gustavo dışında ligin ilk yarısında 3 futbolcuya daha kırmızı kart gösterildi.


Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan, Garry Rodrigues ve Mauricio Isla, kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.


Harun Tekin süre almadı


Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ilk 11'de oynayan kaleci Harun Tekin, bu sezon ligde hiç forma şansı bulamadı.


Sarı-lacivertlilerin bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynadığı 2 maçta kaleyi koruyan Harun, ligde ise Altay'ın gerisinde kaldı.


Sezonun ilk yarısında Harun'dan yararlanamayan sarı-lacivertliler, geçen sezon forma bulan Mehmet Ekici'yi de sezon başında kadro dışı bırakmıştı.


Altay Bayındır, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Necip Uysal sevgilisi Nur Beşkardeşler ile sezon sonu evlenecek
Arda Turan Galatasaray'dan maç başına 25 bin euro kazanacak Fenerbahçe'ye transferde finansal fair play engeli Son dakika: Galatasaray'dan Florya müjdesi! Tesis yeniden kulübe kazandırıldı

Son Dakika Haberleri
18:46 Galatasaray'ın Saracchi transferi açıklandı! - Son Dakika Spor
18:40 Galatasaray Kulübü, gayrimenkulleri ve hesaplarındaki hacizlerin kaldırıldığını açıkladı - Son Dakika Spor
18:28 Gençlerbirliği, Hollandalı sağ bek Van Beijnen'i transfer etti - Son Dakika Spor
18:25 Son dakika: Galatasaray'dan Florya müjdesi! Tesis yeniden kulübe kazandırıldı - Son Dakika Spor
18:13 Gençlerbirliği, Barcelonalı Mike van Beijnen'i kadrosuna kattı - Son Dakika Spor
16:17 Galatasaray'ın transfer gündemindeki Samatta İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 18:50:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Altay Bayındır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]