Fenerbahçe'nin voleybol şubesinden sorumlu yöneticisi Bayazıt: "Maalesef final etabında şanssızlık oldu"

Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin voleybol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt, final etabındaki şansızlığa rağmen takımın başarısından memnun olduğunu söyledi.

Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulunan Bayazıt, "Öncelikle takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Fenerbahçe Opet zor şartlara rağmen sezonu ikinci olarak tamamladı. Maalesef final etabında şanssızlık oldu. Tek tesellimiz seneye kaldığımız yerden devam etmek. Bu bağlamda mücadeleci bir takım kurmuştuk ancak yaşanan Kovid-19 vakaları sebebiyle maalesef bugün daha sakin bir törendeyiz. Fenerbahçe Spor Kulübü Türk sporunun mihenk taşı olarak adını her zaman finallere yazdırır. Bugün geldiğimiz noktada hem kadın hem erkek voleybol takımlarımız finallere kaldı. Erkek takımımızın final serisi devam etmekte. Seriyi dün 1-1 yaptık. Maalesef kadın takımımızda seriyi Kovid-19 vakalarımızın çokluğu sebebiyle tamamlayamadık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, VakıfBank ile oynanacak final serisi 3. maçına yeterli sayıda sporcusu bulunmadığı gerekçesiyle çıkmama kararı almıştı.