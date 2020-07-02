Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü Igor Kokoskov kimdir? Kokoskov kaç yaç yaşında ve nereli?

Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in ayrılığının ardından Igor Kokoskov ile 3 yıllık anlaşma sğaladı. NBA'de tam 17 yıl çalışan Sırp koç, Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Obradovic'in de bir dönem yardımcılığını yaptı.

Igor Kokoskov kimdir?

2004-2005 yıllarında Sırbistan- Karadağ Milli Takımı'nda Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yapan Kokoskov, 2017 yılında Slovenya ile EuroBasket şampiyonluğu yaşadı.

2008'de baş antrenör olarak Gürcistan'ın başına geçen Kokoskov, 2011'de Gürcistan'ı ilk Avrupa Şampiyonası'na götürmeyi başardı.

Son 17 yılını NBA'de geçiren 45 yaşındaki Sırp antrenör, 2000 yılında Alvin Gentry'nin yardımcısı olarak Los Angeles Clippers teknik ekibine katıldığında Amerikalı olmayan ilk tam zamanlı asistan koç olmuştu.

Phoenix Suns'ı çalıştıran Kokoskov, Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Orlando Magic ve Cleveland Cavaliers ve Sacramento Kings'te de yardımcı antrenörlük yaptı