Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut herkesi etkiledi: Özgüveni yüksek ve şampiyonluğa inanmış

Spor Arena - Süleyman Arat | Fenerbahçe Teknik Direktörü olduktan sonra gazetecilerle ilk sohbet toplantısını önceki gün Topuk Yaylası kampında düzenleyen Erol Bulut'un ortaya koyduğu görüntü genel olarak büyük beğeni topladı.

Kendisini ve takımını şampiyonluğa inandırmaya gayret ettiği gözlenen genç teknik adam, esprili ve zekice cevaplarıyla basın mensuplarını da etkilemeyi başardı. Yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda Bulut'un öne çıkan özellikleri ile vermek istediği mesajları şöyle özetlemek mümkün:

ÖZGÜVENİ SON DERECE YÜKSEK

1- Özgüveni yüksek ve kendinden gayet emin bir teknik adam görüntüsü çizmeye özen gösterdi.

AVRUPA'DAN 3 TEKLiFi REDDETTİ

2- " Avrupa'dan 3 takımın teklifini reddettim" diyerek, Fenerbahçe'ye gelmesinin tesadüf olmadığını ifade etti.

TÜM TARAFTARLARI ETRAFINA KENETLER

3- Taktığı güneş gözlüğünden jest ve mimiklerine ve soruları cevaplama tarzına dek her davranışıyla gazetecileri etkiledi. Bu aurasını saha dışına da taşırsa, tüm taraftarları etrafında kenetler.

GEÇMİŞTEKi F.BAHÇE'YE GÖNDERME

4- Baskılı oynayan, agresif bir takım oluşturmak istediğini belirtirken, geçmiş yıllarda Fenerbahçe'de böyle bir futbol görmediğini ima etti.

ESKİ HOCALARLA KONUŞMAMA GEREK YOK

5- Göreve gelirken Fenerbahçe'de daha önceden görev yapan hiçbir teknik adamla görüşmediğini ifade ederken, "Benim bilgim ve birikimim yeterli, kimseden eksiğim yok" mesajını verdi.

HER ZAMAN RİSKE GİRMEYE HAZIR

6- Geniş vizyonlu ve her zaman risk almaya hazır bir yapıya sahip olduğunu konuşmasında özellikle vurguladı.

İKİNCİLİĞİ BİLE KABUL ETMİYOR

7- İkinciliğin dahi başarısızlık olduğunu ifade ederek, kendisini, futbolcuları ve tüm camiayı şampiyonluk hedefine kilitledi.

DİSİPLİN VE ANTRENMAN

8- Konuşması sırasında disipline ve antrenman temposuna çok önem verdiğini birkaç kez vurgulayarak, futbolculara 'çok ama çok çalışmaları gerektiği' mesajını gönderdi.

YAŞ FAKTÖRÜ İKİNCİ PLANDA

9- Her koşulda şampiyonluk için göreve geldiğini, bu yüzden gerek kendisi gerekse futbolcular için yaş faktörünün önemli olmayacağını ifade etti.

ALANYASPOR'A VEFALI DAVRANDI

10- Eski takımı Alanyaspor'a da sahip çıkması; görevden ayrıldıktan sonra transfer edilebilecek ve gönderilecek futbolcuların listesini bırakması ve başkan Hasan Çavuşoğlu'na övgülerde bulunmasıyla takdir topladı.