Sarı-Lacivertliler'de Min-Jae Kim, sahaya iniyor. Dün 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atan Güney Koreli savunmacı, bugün takımla tanıştı.
Kim, savunmadaki yeni partneri Attila Szalai ile de çabuk kaynaştı. İkilinin keyifli sohbeti objektiflere yansıdı.
Kim, hocası, teknik heyet ve arkadaşlarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Pereira, yeni oyuncusuna hızlı alışması için takım hakkında bilgiler verdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yeni ismi Min-Jae Kim, savunmadaki yeni partneri Szalai ve takım arkadaşlarıyla tanıştı - Son Dakika Spor