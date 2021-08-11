Fenerbahçe'nin yıldızsız logo kullanma talebi TFF tarafından kabul edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 9 Ağustos tarihinde TFF ve birimleri ile yayıncı kuruluş başta olmak üzere tüm ilgililere, kulübün yıldızlı armasının bulunduğu kayıt, görsel ya da belgenin kullanılmaması talebinde bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, TFF'den kulübe gelen cevap yazısı da paylaşılırken, sarı-lacivertlilerin talebi üzerine kayıtlardaki eski logonun federasyona gönderilen yeni logo ile değiştirildiği vurgulandı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yeni logo talebini TFF kabul etti! Artık yıldızlar olmayacak - Son Dakika Spor