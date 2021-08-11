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Fenerbahçe'nin yeni logo talebini TFF kabul etti! Artık yıldızlar olmayacak - Son Dakika

Fenerbahçe'nin yeni logo talebini TFF kabul etti! Artık yıldızlar olmayacak

11.08.2021 15:15
Fenerbahçe'nin yeni logo talebini TFF kabul etti! Artık yıldızlar olmayacak, System.String[]

Fenerbahçe, futbol A takımının giydiği formadaki şampiyonluk yıldızlarını kaldırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, logonun güncellenmesine ilişkin TFF'den gelen yanıta yer verildi ve artık resmi olarak eski yıldızlı logonun yerine yeni yıldızsız logonun kullanılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yıldızsız logo kullanma talebi TFF tarafından kabul edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 9 Ağustos tarihinde TFF ve birimleri ile yayıncı kuruluş başta olmak üzere tüm ilgililere, kulübün yıldızlı armasının bulunduğu kayıt, görsel ya da belgenin kullanılmaması talebinde bulunulduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni logo talebini TFF kabul etti! Artık yıldızlar olmayacak
Yıldızsız logo

ESKİ LOGO YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLDİ

Açıklamada, TFF'den kulübe gelen cevap yazısı da paylaşılırken, sarı-lacivertlilerin talebi üzerine kayıtlardaki eski logonun federasyona gönderilen yeni logo ile değiştirildiği vurgulandı.

Fenerbahçe'nin yeni logo talebini TFF kabul etti! Artık yıldızlar olmayacak

Fenerbahçe, TFF, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni logo talebini TFF kabul etti! Artık yıldızlar olmayacak - Son Dakika Spor


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