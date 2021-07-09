Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formalar görcüye çıktı. Sarı-lacivertliler, Adidas'la olan sponsorluk anlaşmasını sonlandırdıktan sonra PUMA'yla anlaşmıştı. Başkan Ali Koç'un daha önce de söylediği gibi yeni sezon formalarında logonun üstünde yıldız bulunmuyor. Öte yandan Ali Koç yeni sezon formalarının fiyatını da açıkladı.

Ali Koç'un konuşmasından satır başları:

"ASGARİ MÜŞTEREKTE BULUŞAMIYORDUK"

"Artık formalarımızda yıldız kullanmayacağız. Çok uzun bir birliktelikten sonra, yeni bir markayla birlikteliğe gidiyoruz. Aşağı yukarı 30 seneyi aşan bir birlikteliğe son verdik. Fenerbahçe'nin tarihinde biri Adidas, biri Fenerium olmak üzere iki marka var. Öncelikle Adidas'a teşekkür etmek istiyorum. Bazı yerlerde asgari müşterekte buluşamıyorduk.

Fenerbahçe'nin iç saha forması.

Fenerbahçe'nin iç saha forması.

"PUMA'NIN YERİNDE OLSAM REKLAM AJANSIMI DEĞİŞTİRİRİM"

Bu sezon formalar sızdı. Olacak iş değil, çok rahatsız olduk. PUMA'nın yerinde olsam reklam ajansımı değiştiririm. Önümüzdeki yıllarda belki de Avrupa'daki gibi yeni sezon formalarını önceki sezonun son maçında giyip tanıtmakta fayda var. Bu tür şeyler bizim ülkemizde gizli yapılamıyor.Formalarımızdan çok mutluyuz. Asıl gelecek sezon daha farklı formalar bizi bekliyor. Umarım formalar bize şans getirir. Yeni iş birliğimizin hayırlı olmasını, yanında birçok kupa getirmesini temenni ediyorum.

Fenerbahçe'nin deplasman forması.

Fenerbahçe'nin deplasman forması.

"BİZ BİR SEMT TAKIMIYIZ"

Dizayn süreci enteresan bir süreç. Genelde PUMA dizayn ekibini bir hafta, iki haftalığına gönderiyor. Stadı geziyorlar, Kadıköy'ü geziyorlar ve her şeyi gözlemliyorlar. İç saha, dış saha ve üçüncü forma için örnekler getiriyorlar. Biz üstünde ufak tefek değişiklikler istiyoruz. Gidip tekrar çalışıyorlar ve son noktaya geliyor. Biz bir semt takımıyız ve bunu içselleştirmek çok önemli. Taraftarlar nelere kızıyor, neleri seviyor. Bunları ve tüm ilkeleri gözlemleyip anlıyorlar, buna göre dizayn oluşturuyorlar. Formalarımız bu sezon 319 TL. Diğer rakiplerimize göre biraz daha uygun."