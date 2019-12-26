Fenerbahçe'nin yeni sol bek: Racine Coly - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni sol bek: Racine Coly - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin yeni sol bek: Racine Coly

6 saat önce

Fenerbahçe'de sol bek için aday sayısı ikiye çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni sol bek: Racine Coly, System.String[]

Fenerbahçe'de sol bek için aday sayısı ikiye çıktı... Olympiakos forması giyen Leonardo Koutris'in dışında Nice'in Senegalli sol beki Racine Coly'nin de sarı-lacivertlilerin transfer listesinde olduğu öğrenildi. Kanarya'nın Coly için de tıpkı Koutris gibi satın alma opsiyonlu kiralama için pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi. Coly sezona as takımın sol beki olarak başladı. Ancak son maçlarda yerini, sezon başında Paris Saint-Germain'den transfer edilen Nsoki'ye kaptırdı. Oyuncunun düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ve bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı kaydedildi.


YANAL'A DESTEK


BEŞIKTAŞ maçından sonra yaptığı çıkışla dikkat çeken Ersun Yanal, derbinin önüne geçmişti. "Teknik direktörü olmayan Fenerbahçe kazandı" diyerek çarşamba günü (dün) basın açıklaması yapacağını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, dün de sessizliğini korudu. Fenerbahçe resmi Twitter hesabından ise Ersun Yanal'a destek geldi. Sarı-lacivertli kulüp, "Biz şampiyon olacağız" başlığıyla Yanal'ın görüntüleriyle birlikte deneyimli hocanın şu sözlerini paylaştı: "En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımızdır. ve en güzel şampiyonluklarımız, henüz kazanmadıklarımızdır." F.Bahçeli taraftarlar da bu paylaşımın altında hocalarına destek mesajlarını ilettiler.


SONUNA KADAR FENERBAHÇE


F.BAHÇE'NIN 28 yaşındaki sol kanadı Alper Potuk takımdan ayrılmak istemiyor. Alanyaspor ve Konyaspor'un ardından son olarak Kayserispor'un Alper'e talip olduğu ancak tecrübeli oyuncunun bu teklifi de reddettiği ortaya çıktı. Alper'in sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulacağına inandığı ve bu nedenle sezon sonuna kadar F.Bahçe ile yoluna devam etmek istediği öğrenildi. Yönetim, Alper'in kiralık gidip, Ozan gibi daha güçlü dönmesini istiyor. (Sabah)

Paris Saint Germain, Ersun Yanal, Olympiakos, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi
Ozan Tufan, transferde önceliğini Fenerbahçe'ye verdi Fenerbahçe'nin hedefi, Napoli'nin sol beki Ghoulam Galatasaray'ın Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia edildi

Son Dakika Haberleri
15:53 Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı mesaisi - Son Dakika Spor
15:53 Fatih Terim'e hakaret davası! 2 yıla kadar hapis... - Son Dakika Spor
15:48 14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı seçmeleri Malatya'da yapıldı - Son Dakika Spor
15:47 Red Bull sporcusu İsmail Can Yerinde'den FIFA 20 ile ilgili A'dan Z'ye... - Son Dakika Spor
15:43 Hazırlık maçı: Elazığspor: 0 - İnegölspor: 2 - Son Dakika Spor
15:17 Galatasaray'ın Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia edildi - Son Dakika Spor
14:21 Çin Futbol Federasyonu, futbolcu maaşlarına sınırlama getirdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 15:58:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'nin yeni sol bek: Racine Coly - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]