Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin yeni stoperi Zanka nasıl bir futbolcu?
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Fenerbahçe'nin yeni stoperi Zanka nasıl bir futbolcu?

37 dakika önce

Süper Lig'e bir gün kala Sinan Yılmaz ve Orhan Uluca, Önümüzdeki Maçlar'ın 28. bölümü için ekran karşısına geçti.

Süper Lig'e bir gün kala Sinan Yılmaz ve Orhan Uluca, Önümüzdeki Maçlar'ın 28. bölümü için ekran karşısına geçti. 4 büyüklerin transfer gündemi, sezon öncesi hazırlık maçları ve şampiyonluk tahminleri yapıldı...
https://www.futbolarena.com/fenerbahce/
Sinan Yılmaz, Spor

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:04 
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