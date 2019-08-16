Fenerbahçe'nin yeni stoperi Zanka nasıl bir futbolcu?
37 dakika önce
Süper Lig'e bir gün kala Sinan Yılmaz ve Orhan Uluca, Önümüzdeki Maçlar'ın 28. bölümü için ekran karşısına geçti.
Süper Lig'e bir gün kala Sinan Yılmaz
ve Orhan Uluca, Önümüzdeki Maçlar'ın 28. bölümü için ekran karşısına geçti. 4 büyüklerin transfer gündemi, sezon öncesi hazırlık maçları ve şampiyonluk tahminleri yapıldı...
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Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:04
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