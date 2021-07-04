Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ve yardımcıları, İstanbul'a geldi. 2015-2016 sezonunda sarı-lacivertlileri çalıştıran ve 5 yılın ardından Fenerbahçe'ye dönen Pereira, Portekiz'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı 'na indi.Teknik direktör Pereira'yı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı.

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