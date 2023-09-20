Fenerbahçe'nin Yeni Transfer Hedefi: Nicolas de la Cruz - Son Dakika

Fenerbahçe'nin Yeni Transfer Hedefi: Nicolas de la Cruz

Fenerbahçe\'nin Yeni Transfer Hedefi: Nicolas de la Cruz
Son Güncelleme: 20.09.2023 18:01

Orta saha arayışlarını ara transfer dönemine bırakan Fenerbahçe'nin hedefinde River Plate forması giyen Nicolas de la Cruz bulunuyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımın Uruguaylı oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

Kadrosunu bu sezon adeta baştan kuran Süper Lig devi Fenerbahçe, River Plate forması giyen orta saha oyuncusu Nicolas de la Cruz'u radarına aldı.

FENERBAHÇE RADARINA ALDI

İspanyol basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe River Plate forması giyen Uruguaylı oyuncu Nicolas de la Cruz'la yakından ilgileniyor.

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON

26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro. Nicolas de la Cruz'un River Plate ile sözleşmesi Aralık 2025'e kadar devam ediyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

River Plate, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Fenerbahçe'nin Yeni Transfer Hedefi: Nicolas de la Cruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Yeni Transfer Hedefi: Nicolas de la Cruz - Son Dakika
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