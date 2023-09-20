Fenerbahçe\'nin Yeni Transfer Hedefi: Nicolas de la Cruz

Kadrosunu bu sezon adeta baştan kuran Süper Lig devi Fenerbahçe, River Plate forması giyen orta saha oyuncusu Nicolas de la Cruz'u radarına aldı.

FENERBAHÇE RADARINA ALDI

İspanyol basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe River Plate forması giyen Uruguaylı oyuncu Nicolas de la Cruz'la yakından ilgileniyor.

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON

26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro. Nicolas de la Cruz'un River Plate ile sözleşmesi Aralık 2025'e kadar devam ediyor.