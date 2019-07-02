Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin yeni transfer Kruse İstanbul'da
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Fenerbahçe'nin yeni transfer Kruse İstanbul'da

1 saat önce

Fenerbahçe'nin Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Alman golcü Max Kruse, akşam saatlerinde İstanbul'a indi.

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Fenerbahçe'nin Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Alman golcü Max Kruse, akşam saatlerinde İstanbul'a indi.

Fenerbahçe'nin önceki akşam resmi olarak duyurduğu Max Kruse, İstanbul'a indi. ABD'de tatilini tamamlayan Alman yıldız, Toronto'dan kalkan uçakla İstanbul'a geldi. 31 yaşındaki golcü oyuncunun yarın sağlık kontrollerinden geçerek, sarı-lacivertlilerle resmi mukaveleye imza atması bekleniyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:30 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, İstanbul, Spor
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