Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak, Rober Hatemo'nun 'Çiçeğim' adlı şarkısı ile beğeni topladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak, bu sezon Sarı-Lacivertli taraftarların belli ki gözbebeği olacak. Bursaspor'un neşe kaynağı olan Burak hakkında gelen haberler çok olumlu. Burak'ın antrenörleri ve arkadaşları onu, "Futbolu çok seven, zeki, enerjisi yüksek, taklit yapma ve şarkı söyleme kabiliyeti üst seviye" olarak değerlendiriyor.

TÜRK MÜZİĞİNE HAKİM

Burak, Türk müziğine çok hakim ve arabesk şarkıları oldukça iyi söylüyor. Bursaspor takım otobüsünde Burak'a sık sık şarkı söyletildiği aktarıldı. Bunlardan bir tanesi de gündeme düştü. Rober Hatemo'nun 'Çiçeğim' şarkısını farklı bir şekilde yorumlayan Burak hakkında sosyal medyada yapılan yorumlar da bir hayli olumlu.