Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi

Steven Caulker, basın toplantısında çok samimi açıklamalar yaptı. Büyük hedefleri olan İngiliz stoperin sözleri Fenerbahçe'ye talihsizlik getirdiği inanılan Stoch ve Krasic'in basın toplantılarını hatırlattı. Stoch ve Krasic, "Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi için geldim" dedikten sonra Kanarya'nın Devler Ligi hasreti başlamıştı.

İşte Caulker'ın açıklamalarından satır başları:

"HOCAMIZ ÇOK DİSİPLİNLİ"

"Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum. İlk haftam güzel geçiyor. Vitor Pereira ile iyi zaman geçiriyoruz. Disiplinli ve iyi çalışmamız isteyen bir hoca. Yeni sezonu ve maçları heyecanla bekliyorum.

"ŞAMPİYONLUK HASRETİNİ BİTİRECEĞİZ"

Fenerbahçe seçimim kolay oldu. Türkiye'den ve Avrupa'dan teklifler vardı. Ancak başkanımız ile görüşmede kararım netleşti. Buradayım çünkü iyi bir takım var. Bu sene şampiyonluk hasretine son vereceğiz.

"LİDERLİK ÖZELLİĞİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Kariyerimin zor zamanında Alanyaspor bana fırsat verdi. Onlar daima kalbimde olacak. Fenerbahçe'de liderlik özelliğimi göstermek istiyorum. Takıma yardım etmek ve başarılara ulaşmak istiyorum.

"HOCA NE İSTERSE OYNARIZ"

Hangi formasyonda oynadığımız sorun değil. Hoca ne isterse oynarız. Liverpool'da daha önde oynadığım zamanlar da oldu. Benim tek istediğim Fenerbahçe'de başarılı olmak. Hocanın kararlarına saygı duyacağız.

"HERKESLE BAŞA ÇIKARIM!"

İngiltere'de oynadım ve tecrübeliyim. Rakipler de güçleniyor ama karşımda nasıl bir rakip oyuncu olursa olsun, başa çıkarım. Benim için sorun yok.

"TÜRKÇE'Yİ KONUŞACAĞIM"

Türkçe biliyorum. Aslında konuşurken hata yapmak istemiyorum, bu yüzden İngilizce konuşuyorum. Sizin güzel Türkçe'yi konuşacağım.

"SZALAI HAYRANIYIM"

Attila Szalai'nin hayranıyım. Geçen yıl izledim, EURO2020'de takip ettim. İyi bir geleceği olacak. İngiltere ile de bağlantılı durumlarını duydum ama iyi ki Fenerbahçe'de. Umarım beraber oynarız. Harika güçlü bir defansımız olur. Fenerbahçe'nin kazanacağı kupalara yardımcı oluruz.

"ALKOL VE KUMARIM VARDI, BIRAKTIM"

Alkol ve kumar bağımlılığım vardı. Bu durum beni etkiledi. Futbol dışında kaldım. Dipten geri gelmek ve yeniden başlamak durumundaydım. Sonrasında bu bağımlılığımı aştım ve daha çok futbola odaklandım. Bunun için çok çalıştım. Alanyaspor'a fırsat verdikleri için tekrar teşekkür ederim.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYORUM"

Azimli bir oyuncuyum. Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordum. Türkiye'de büyük bir takımda oynamak istiyordum. hedeflerimi gerçekleştirdim. Fenerbahçe'de Süper Lig'i kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum.

"BAŞKA TAKIMLARIN DA İLGİSİ VARDI"

Fenerbahçe'nin ve başka takımların geçen yıl bana ilgisi vardı. Ancak olmadı. Bu sene kendimi daha iyi hissediyorum. Çağdaş Hoca ile kendimi daha da geliştirdim. Fenerbahçe'de iyi bir takım var. Ancak son maçlarda, Sivasspor maçında istediklerini yapamadı.

"FENERBAHÇE EN İYİ TARİHE SAHİP"

Burada olduğum için mutluyum. Her kulübü inceledim, Fenerbahçe en iyi tarihe sahip. Ve yeni tarih yazabilmek için çok potansiyelli olduğu için buradayım."