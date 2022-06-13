Fenerbahçe'de Jorge Jesus 'un teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından transfer çalışmaları da başladı. Sarı-lacivertlilerin, Santa Clara Kulübü'nden anlaşmaya vardığı Lincoln Henrique İstanbul'a geldi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, akşam saatlerinde uçakla İstanbul Havalimanı 'na inerken, kendisini kulüp yetkilileri karşıladı. Sağlık kontrolünden geçecek oyuncu daha sonra kulüp binasında kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Kaynak: İHA

Jorge Jesus, Fenerbahçe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln, İstanbul'da - Son Dakika

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