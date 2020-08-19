Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam'ı Fuat Çapa anlattı - Son Dakika

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam'ı Fuat Çapa anlattı

Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezon Kasımpaşa formasıyla olağanüstü performans gösteren Mame Thiam'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam'ı Fuat Çapa anlattı, System.String[]

Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezon Kasımpaşa formasıyla olağanüstü performans gösteren Mame Thiam'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Lacivert beyazlılarda 28 maça çıkıp 12 gol, 5 asist üreten Thiam, bu karşılaşmaların 15'inde sol kanat, 11'inde santrfor, 2'sinde sağ kanatta görev yaptı. Kasımpaşa'nın, 2 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen bedelsiz olarak verdiği Thiam'ın özelliklerini, bu oyuncudan en iyi verimi alan teknik direktör olan Fuat Çapa'ya sorduk.

Tecrübeli çalıştırıcı, sakat ya da cezalı olmadığı zamanlarda sürekli ilk 11'de oynattığı Fenerbahçe'nin yeni transferini şu sözlerle anlattı:

HEM KANAT HEM SANTRFOR

Çok yönlü bir oyuncu. Biz hem kanatlarda hem de santrforda oynattık. Ağırlıklı olarak sol kanatta hem defansif hem de forvet olarak kullandık.

BiZDE 60 METRELiK MESAFEDE OYNADI

Kasımpaşa'da 60 metrede oynuyordu, Fenerbahçe'de 30 metrelik mesafede oynayacak. Dolayısıyla yeni takımında daha etkili olacağı kanaatindeyim.

HER iKi AYAĞINI DA iYi KULLANIYOR

İki ayağını da çok iyi kullanıyor. Hava toplarında da oldukça kontrollü ve rahat hareket ediyor.

FiZiK GÜCÜ ÇOK YÜKSEK

Takım antrenmanları dışında ekstra çalışmalar yapıyor. Kendisine çok iyi bakıyor. Bu nedenle de her zaman fit ve fizik gücü oldukça yüksek. Her maça hazır şekilde çıkar.

KOITA İLE SÜPER İKİLİ OLMUŞLARDI

Kasımpaşa'da Fode Koita ile süper bir ikili olmuşlardı. Birbirleriyle iyi anlaşıyorlardı. Fenerbahçe'de teknik direktörün vereceği görev ve kimlerle oynayacağı önemli.

Fenerbahçe, Fuat Çapa, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 07:52

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam'ı Fuat Çapa anlattı - Son Dakika Spor
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