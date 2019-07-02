Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse İstanbul'da
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse İstanbul'da

1 saat önce

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse İstanbul'da, System.String[]
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'a geldi.
Sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesinde kadrosunu kuvvetlendirme çalışmaları kapsamında bu sezon yaptığı ilk önemli transfer olan 31 yaşındaki Alman futbolcu, akşam saatlerine doğru İstanbul Havalimanı'na indi.
Kulüp görevlilerinin karşıladığı Kruse, genel havacılıktan özel araçla ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:36 Kaynak: AA
Fenerbahçe, İstanbul, Spor
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