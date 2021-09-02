Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Altay Bayındır'a benzerliği ile dikkat çekti

Kralspor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha'nın Altay Bayındır'a olan benzerliği sosyal medyanın gündem konusu oldu.
İki futbolcunun tarzlarının, yaşının ve yüzlerinin neredeyse aynı olması futbolseverlerin dikkatini çekti.
Berisha'nın saç ve sakal modeli de Altay'ın tıpa tıp aynısı. İki futbolcunun antrenmanlarda karıştırılacağı esprileri yapıldı.
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