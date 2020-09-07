Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'tan Milli Takım ve sakatlık açıklaması!

İlk kez A Milli formayı Macaristan maçında giyen Mert Hakan Yandaş'ın sakatlandığı ve kamptan ayrıldığı açıklanmıştı.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Mert Hakan, şu sözleri kullandı;

Bu formaya bir gün adımı yazdırabilmek için hiç durmadan, engel tanımadan çalışıp çabaladım. ve Allah nasip etti, hayallerime kavuştum. Orada olduğum sürece; Ay-yıldızın ağırlığını bildim ve layık olmaya çalıştım. Talihsiz bir şekilde sakatlığım dolayısıyla kamptan ayrılmak zorunda kaldım. Her zaman olduğu gibi yine bu mücadeleden vazgeçmeye niyetim yok. Benden desteğini esirgemeyen başta ailem olmak üzere; tüm sevenlerime ve Türk halkına teşekkürlerimi sunuyorum.