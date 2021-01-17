Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil uçağa bindi! İlk fotoğraf geldi
17.01.2021 22:28
Fenerbahçe, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertliler, yaptığı paylaşım ile Mesut Özil'in İstanbul'a gelmek için uçağa bindiğini duyurdu.
Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
MESUT ÖZİL UÇAĞA BİNDİ
KAP bildirisinin ardından Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Mesut Özil'in İstanbul'a gelmek için uçağa bindiğini duyurdu. Paylaşımda, "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor" ifadelerine yer verildi. Son Dakika: Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi
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