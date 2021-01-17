Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil uçağa bindi! İlk fotoğraf geldi

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

MESUT ÖZİL UÇAĞA BİNDİ

KAP bildirisinin ardından Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Mesut Özil'in İstanbul'a gelmek için uçağa bindiğini duyurdu. Paylaşımda, "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi