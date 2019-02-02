Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Miha Zajc İlk Antrenmanına Çıktı

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Miha Zajc İlk Antrenmanına Çıktı

36 dakika önce

İSTANBUL / DHASpor Toto Süper Lig 20'nci haftasında dün akşam Göztepe ile oynanan maçın ardından günü izinli geçiren Fenerbahçe'de yeni transfer ile kadroda yer alan oyuncuların bir bölümü Can Bartu Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Miha Zajc İlk Antrenmanına Çıktı, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Spor Toto Süper Lig 20'nci haftasında dün akşam Göztepe ile oynanan maçın ardından günü izinli geçiren Fenerbahçe'de yeni transfer ile kadroda yer alan oyuncuların bir bölümü Can Bartu Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi. Yeni transfer Miha Zajc takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, U21 Takımı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:10 Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor
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