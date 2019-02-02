Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Miha Zajc İlk Antrenmanına Çıktı
36 dakika önce
İSTANBUL / DHASpor Toto Süper Lig 20'nci haftasında dün akşam Göztepe ile oynanan maçın ardından günü izinli geçiren Fenerbahçe'de yeni transfer ile kadroda yer alan oyuncuların bir bölümü Can Bartu Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi.
İSTANBUL/ DHA
Spor Toto Süper Lig 20'nci haftasında dün akşam Göztepe ile oynanan maçın ardından günü izinli geçiren Fenerbahçe
'de yeni transfer ile kadroda yer alan oyuncuların bir bölümü Can Bartu Tesisleri
'nde bir antrenman gerçekleştirdi. Yeni transfer Miha Zajc takımla birlikte ilk idmanına çıktı.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, U21 Takımı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:10 Kaynak: DHA
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