Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul'da

24 yaşındaki Güney Koreli savunmacı Min-Jae Kim, sabah saatlerinde İstanbul'a ayak bastı. Fenerbahçe, dün yaptığı açıklamada Güney Koreli futbolcuyla resmi görüşmmelerin başladığını bildirdmişti.
Çin'den Seul uçağı ile gelen futbolcu, bugün sağlık kontrollerinden geçecek. Kontrollerde bir pürüz çıkmazsa kısa süre içinde resmi imzalar atılacak.
İstanbul'a ve Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Kim, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile de öncesinde görüştüğünü belirtti.
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