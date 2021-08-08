Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul'da

24 yaşındaki Güney Koreli savunmacı Min-Jae Kim, sabah saatlerinde İstanbul'a ayak bastı. Fenerbahçe, dün yaptığı açıklamada Güney Koreli futbolcuyla resmi görüşmmelerin başladığını bildirdmişti.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Çin'den Seul uçağı ile gelen futbolcu, bugün sağlık kontrollerinden geçecek. Kontrollerde bir pürüz çıkmazsa kısa süre içinde resmi imzalar atılacak.

GELDİĞİ İÇİN MUTLU

İstanbul'a ve Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Kim, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile de öncesinde görüştüğünü belirtti.