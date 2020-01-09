Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette: "En iyi kulüpler arasında" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette: 'En iyi kulüpler arasında' - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette: "En iyi kulüpler arasında"

1 saat önce

Fenrbahçe'nin Eintracht Frankfurt'tan 6 aylığına kiraladığı Simon Falette, imza törenin ardından açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette:

Fenrbahçe'nin Eintracht Frankfurt'tan 6 aylığına kiraladığı Simon Falette, imza törenin ardından açıklamalar yaptı.


İşte Simon Falette'nin açıklamaları;


"Fenerbahçe ile kontrat imzaladığım için çok mutluyum. Fenerbahçe hem Türkiye hem de tüm dünyadaki en iyi kulüpler arasında. Burada çok samimi karşılandım. Umarım tüm bunlar güzel şeylerin başlangıcı olur."


NASIL BİR KULÜP OLDUĞUNU BİLİYORUM


Buranın nasıl bir kulüp olduğunu biliyordum. Hem Almanya'dan hem de dünyanın her yerinden iyi oyuncuların burada olduğunu biliyordum. Çok sıkı çalışarak herşeyin iyi olmasına katkı veririm."


Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise "Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Bizim için risk faktörü barındırmayan bir stoper. Uzun süredir solak stoper arıyoruz. Bir çok takım da arıyor. Başarıya aç, bizimle birlikte deyim yerindeyse kavga edecek, şampiyonluk yolunda yüreğini ortaya koyacak bir oyuncu bulduğumuzdan emin olabilirsiniz. Bu konuşmayı daha önce 1 kişi için yapmıştım, o da Sadıktı. Onun için ne dediysem şimdi de Simon için söylüyorum. Uzunca süredir oynamaması taraftarımızı aldatabilir. Başkanımızla, başkanvekilimizle ödevlerimizi yaptık, oynamaya başarıya kupa kazanmaya hasret, potansiyeli belli bir arkadaşımızı kadromuza kattık" şeklinde konuştu.


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Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:11 
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