Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker, Gaziantep FK'ya imza atmaya çok yakın

Fenerbahçe, Vitor Pereira'yı takımın başına getirmeden önce transfer ettiği Steven Caulker'ı takımdan gönderiyor. Sarı-lacivertlilerin yeni transferinin, Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK'ya imza atması an meselesi.
Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Fenerbahçeli Steven Caulker için resmi teklif yaptık, oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Caulker ile direkt temasa geçtik. Caulker, kulübü Fenerbahçe ile anlaşırsa Gaziantep FK'ya gelecek. Caulker da Gaziantep'te oynamak istiyor" ifadelerini kullandı.
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