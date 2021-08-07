Fenerbahçe'nin yeni transferleri Burak Kapacak ile Emir Ortakaya sağlık kontrolünden geçirildi

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Burak Kapacak ile Emir Ortakaya, sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Burak Kapacak ile Emir Ortakaya, sağlık kontrollerine tabi tutuldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde kan tetkikleri yapılan genç oyuncuların ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildikleri belirtildi. Burak ile Emir'in sağlık kontrollerinin, akciğer ve efor testleriyle tamamlandığı aktarıldı.

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