Fenerbahçe'nin yeni transferleri Burak Kapacak ile Emir Ortakaya, sağlık kontrollerine tabi tutuldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde kan tetkikleri yapılan genç oyuncuların ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildikleri belirtildi.
Burak ile Emir'in sağlık kontrollerinin, akciğer ve efor testleriyle tamamlandığı aktarıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yeni transferleri Burak Kapacak ile Emir Ortakaya sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika Spor