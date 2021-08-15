Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, 546 gün sonra gol sevinci yaşadı

Mesut Özil, son olarak 16 Şubat 2020'de eski takımı Arsenal'in İngiltere Premier Lig'de Newcastle United'ı 4-0 mağlup ettiği müsabakada gol sevinci yaşamıştı. Mesut, 546 gün sonra Fenerbahçe formasıyla fileleri havalandırmayı başardı.

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