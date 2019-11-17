Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Birsel Vardarlı'ya milli forma
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Birsel Vardarlı'ya milli forma

6 saat önce

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda da forma giyen ve kısa süre önce profesyonel spor yaşamını sonlandıran Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Birsel Vardarlı Demirmen'e, milli takım forması hediye edildi.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Birsel Vardarlı'ya milli forma, System.String[]

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda da forma giyen ve kısa süre önce profesyonel spor yaşamını sonlandıran Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Birsel Vardarlı Demirmen'e, milli takım forması hediye edildi.

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı, Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda Litvanya'yı konuk etti. Bu karşılaşma öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, bir süre önce profesyonel spor kariyerini sonlandırdığını açıklayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen'e, milli takım forması hediye etti, plaket taktim etti.

Yıldız oyuncu ise A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularına başarı dileklerinde bulundu.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:25 Kaynak: İHA
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