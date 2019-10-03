Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı max kruse, fair play ödülüne aday
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Fenerbahçe'nin yıldızı max kruse, fair play ödülüne aday

1 saat önce

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı max kruse, fair play ödülüne aday, System.String[]
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterildi.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi gerçekleşen seremonide İstiklal Marşı'nı okuyan ve sporseverler tarafından büyük takdir toplayan sarı-lacivertlilerin Alman yıldızı Max Kruse, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterildi.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan 31 yaşındaki yıldız oyuncunun bu davranışı, özellikle sosyal medyada büyük beğeni toplamış ve görüntüsü günlerce paylaşılmıştı.


Fenerbahçe, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:22 Kaynak: DHA
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